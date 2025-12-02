photo credits Irene Scioti FARA IN SABINA – Sono ufficialmente iniziate a Fara in Sabina, nella meravigliosa ed enigmatica Villa Pacieri, le riprese di “The nameless ballad”, il nuovo film di Federico Zampaglione. Dopo il grande successo internazionale di The Well — venduto in 104 Paesi — il regista romano torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia spaventosa, intrisa di mistero e ambientata in un contesto che conosce profondamente: il mondo della musica. Jamie Ward (la serie tv His dark materials – Queste oscure materie) interpreta Sam Gallo, un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zampaglione riapre le porte dell’incubo con “The nameless ballad”