Zaffini Fdi | Priorità Governo garantire accesso precoce a innovativi

(Adnkronos) – "L'accesso al farmaco è una delle prime priorità che dovremo affrontare" come Governo. "C'è un tema di giustizia e anche di economicità. E' stato studiato che poter garantire le nuove terapie in tempi rapidi e tempestivi rispetto al progredire della patologia comporta anche dei risparmi importanti in termini di spesa corrente per il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

Zaffini (FdI): “Primo importante passo verso riordino professioni sanitarie” - “L’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni delle linee guida per l’assistente infermiere nei contesti sanitari e socio sanitari pubblici e privati, in attuazione del decreto del 28 ... Scrive quotidianosanita.it

Giornata mondiale della salute mentale. Zaffini (FdI): “Da Governo Meloni grande impegno” - Il presidente della Commissione Sanità ricorda le misure strutturali per la salute mentale, tra cui un bonus psicologo fino a 1. Secondo quotidianosanita.it

Razza (FdI), 'riforma Patto escluda le spese per la prevenzione' - "L'obiettivo strategico di escludere dai vincoli del Patto di stabilità le spese per la prevenzione, presentato dal ministro Schillaci a nome del governo italiano, ci vede in prima linea. Riporta ansa.it

Sanità, Zaffini (FdI): "Quasi un terzo della finanziaria dedicata alla sanità" - Mi sembra scorretto paragonare quello che ha fatto questo governo in una sola legislatura con quello che hanno fatto ... Lo riporta adnkronos.com

FdI celebra i tre anni del Governo Meloni a Perugia - "Un terzo anno di Governo dove si stanno affrontando molti dossier", dalla sicurezza al lavoro, e ... Lo riporta ansa.it

Zaffini (Fdi): "Per emoglobinopatie insistere su screening prenatale" - E' molto importante insistere ulteriormente sullo screening neonatale e prenatale perché è quello che ci dà maggiori risultati, ... Secondo adnkronos.com