Yuri de Carvalho in campo con il braccialetto elettronico alla caviglia | scoppia il caso in Brasile

La storia di Yuri de Carvalho ha sconvolto il calcio brasiliano: il centrocampista, arrestato nel 2018 per traffico di droga, ha giocato per tutta la stagione con un braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

