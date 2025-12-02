Yuri de Carvalho in campo con il braccialetto elettronico alla caviglia | scoppia il caso in Brasile
La storia di Yuri de Carvalho ha sconvolto il calcio brasiliano: il centrocampista, arrestato nel 2018 per traffico di droga, ha giocato per tutta la stagione con un braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
