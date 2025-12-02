Youtuber svela foto mai viste di Sempio il giorno della morte di Chiara Poggi | erano in un hard disk

Dovremo attendere ancora qualche mese per capire se Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007. La procura è orientata su questa decisione dopo l’analisi accurata delle nuove prove emerse in questa fase che farebbero ipotizzare non solo la presenza di Sempio sulla scena del crimine, in particolare sarebbe suo il DNA trovato sotto le unghie di Chiara, ma un suo movente ben preciso. Nelle ultime ore, un nuovo colpo di scena in questa vicenda intricata: la pubblicazione, sul canale Bugalalla Crime, da parte della youtuber Francesca Bugamelli, di una serie di foto custodite per 18 anni in un hard disk che sembrava danneggiato in modo irreparabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

