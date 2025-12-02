Youth League di Jesolo | record di iscritti dall’Ucraina per un evento sempre più globale
La Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025 confermano il loro respiro globale: saranno 3.336 gli atleti iscritti, provenienti da 83 nazioni. Considerati i quattro giorni di evento, di più non se ne potevano ospitare. Le richieste sarebbero state almeno il doppio.Spicca la partecipazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
YOUTH LEAGUE DI JESOLO: RECORD DI ISCRITTI DALL’UCRAINA PER UN EVENTO SEMPRE PIÙ GLOBALE - 300 atleti da 83 Paesi e una partecipazione senza precedenti dall’Ucraina con 221 karateka: la Karate1 Youth League e la Venice Cup confermano Jesolo come capitale mondiale del karate, si part ... Lo riporta newsfood.com
Karate, a Jesolo la Venice Youth League dei record - Jesolo torna al centro del mondo del karate con la Venice Youth League, ospitata dal 4 all’8 dicembre in piazza Brescia, presso le strutture del Palazzo del Turismo. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Youth League a Jesolo: numeri da record, grandi campioni e 17 medaglie azzurre - Numeri da capogiro per l’ultimo importante appuntamento del 2021 con il karate mondiale: da mercoledì 8 a domenica 12 dicembre a Jesolo ... Segnala gazzetta.it
Jesolo capitale mondiale del karate: al via la Venice cup e la Youth league - Dal 3 al 7 dicembre il Palazzo del Turismo di Jesolo ospita un nuovo grande autunno del karate internazionale: Venice Cup Senior, Parakarate Cup e Youth League porteranno atleti da oltre 80 Paesi, pro ... Lo riporta veneziatoday.it
KARATE, 4.200 ATLETI DA 72 NAZIONI A JESOLO: È RECORD MONDIALE - Jesolo al centro del mondo del karate con la Venice Youth League, ospitata dal 7 al 10 dicembre in piazza Brescia, al Palazzo del Turismo. Segnala politicamentecorretto.com
Youth League Venice di Karate, a Jesolo oltre 4000 atleti: edizione da record - Benetello: “Sarà un evento storico, orgogliosi di diffondere la cultura di questo sport” Venezia – Jesolo al centro del mondo del karate con ... Come scrive ilfaroonline.it