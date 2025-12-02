Yildiz Juventus Spalletti punta tutto sul turco | è lui il capitano stasera in Coppa Italia contro l’Udinese! La decisione del tecnico

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juventus, il talento turco indossa la fascia contro l’Udinese: un’investitura pesante per il numero 10 in una serata di Coppa Italia. La serata di  Coppa Italia  all’ Allianz Stadium  riserva un’emozione speciale e un segnale fortissimo per il futuro, che va ben oltre le scelte tattiche di  Luciano Spalletti. Nella rivoluzione di formazione varata per la sfida contro l’Udinese, spicca un dettaglio che profuma di investitura ufficiale: la fascia da capitano sul braccio di Kenan Yildiz. Con i gradi di leader abituali a riposo o assenti ( Locatelli  parte dalla panchina e  Vlahovic  è infortunato), il tecnico di  Certaldo  ha deciso di responsabilizzare al massimo il suo talento più cristallino, affidandogli i gradi di capitano dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juventus spalletti punta tutto sul turco 232 lui il capitano stasera in coppa italia contro l8217udinese la decisione del tecnico

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, Spalletti punta tutto sul turco: è lui il capitano stasera in Coppa Italia contro l’Udinese! La decisione del tecnico

Altri contenuti sullo stesso argomento

yildiz juventus spalletti puntaJuventus-Udinese, le formazioni: Spalletti lancia la coppia David-Openda in attacco - Openda in attacco, panchina per Yildiz e Conceicao, spazio a Joao Mario ... Secondo sport.virgilio.it

yildiz juventus spalletti puntaJuventus, le nuove gerarchie senza Vlahovic: David, Openda, Zhegrova e il ruolo di Yildiz - Come confermato nelle ultime ore, l'attaccante serbo dovrà stare ... Da fantamaster.it

yildiz juventus spalletti puntaJuventus, Yildiz brilla ma difesa vulnerabile: Spalletti tra identità e la sfida al Napoli - Luciano Spalletti cerca ancora la chiave per invertire la rotta della Juventus in Serie A: la sfida con il Napoli è già una ‘prova del 9’ ... Secondo it.blastingnews.com

yildiz juventus spalletti puntaPagina 1 | La rivoluzione di Yildiz parte da… Vlahovic ko: Spalletti, ecco il piano A della tua Juve - David e Openda da rilanciare, ma il tecnico bianconero apre alla nuova soluzione tattica dopo il lungo stop del serbo ... tuttosport.com scrive

yildiz juventus spalletti puntaJuventus, Spalletti svela: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo. Chi ha qualità, se li si avvicina al pollaio diventa più facile…» - Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti in conferenza: «Yildiz? Secondo calcionews24.com

Juventus, Spalletti punta su Kenan Yildiz per la ripartenza dopo la sosta - Juventus, Spalletti punta su Kenan Yildiz per la ripartenza dopo la sosta La Juventus di Luciano Spalletti punta sempre di più su Kenan Yildiz come leader della ... Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juventus Spalletti Punta