Yildiz Juventus Spalletti punta tutto sul turco | è lui il capitano stasera in Coppa Italia contro l’Udinese! La decisione del tecnico

Yildiz Juventus, il talento turco indossa la fascia contro l’Udinese: un’investitura pesante per il numero 10 in una serata di Coppa Italia. La serata di Coppa Italia all’ Allianz Stadium riserva un’emozione speciale e un segnale fortissimo per il futuro, che va ben oltre le scelte tattiche di Luciano Spalletti. Nella rivoluzione di formazione varata per la sfida contro l’Udinese, spicca un dettaglio che profuma di investitura ufficiale: la fascia da capitano sul braccio di Kenan Yildiz. Con i gradi di leader abituali a riposo o assenti ( Locatelli parte dalla panchina e Vlahovic è infortunato), il tecnico di Certaldo ha deciso di responsabilizzare al massimo il suo talento più cristallino, affidandogli i gradi di capitano dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

