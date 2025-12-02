Yates sul Giro 2026 | Mi piacerebbe esserci E Vingegaard

Le parole del campione in carica del Giro d'Italia Simon Yates a margine della presentazione del percorso 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yates sul Giro 2026: "Mi piacerebbe esserci. E Vingegaard..."

Leggi anche questi approfondimenti

Giro dItalia 2026 Simon Yates: Mi piacerebbe tornare ma vedremo cosa deciderà la squadra. Questo percorso è più equilibrato: Vai su X

Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, a prendersi gli applausi è stato tra gli altri Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025 con un clamoroso ribaltone sul Colle delle Finestre, che ancora a mesi di distanza nessun tifoso ha - facebook.com Vai su Facebook

Giro d’Italia 2026, Simon Yates: “Mi piacerebbe tornare, ma vedremo cosa deciderà la squadra. Questo percorso è più equilibrato” - Il 33enne britannico era sul palco della presentazione del percorso ufficiale della prossima edizione, che si è tenuta ieri a Roma, commentando ... Come scrive msn.com

GIRO D'ITALIA. YATES: «PERCORSO PIU' EQUILIBRATO, MA ULTIME DUE TAPPE TERRIBILI» - Simon Yates è stato ospite d’onore questa sera a Roma ed è stato proprio lui a portare il Trofeo senza Fin e sul palco del Parco della Musica. Segnala tuttobiciweb.it

Giro d’Italia 2026: nuove sfide tra percorsi spettacolari. Partenza dalla Bulgaria - Tre settimane di corsa tra salite leggendarie, cronometro e tappe da brivido: il Giro d’Italia 2026 promette emozioni uniche per corridori e appassionati di ciclismo ... Scrive tg.la7.it

Giro d'Italia 2026, la grande partenza dalla Bulgaria: presentate le 21 tappe - Dopo il giorno di riposo, lunedì 11 maggio 2026, il Giro ripartirà dalla Calabria e attraverserà 16 delle 20 Regioni italiane. Da today.it

Ecco il Giro d'Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma. La cima Coppi sarà il Giau - Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma la 109ª edizione della corsa rosa: dall'8 al 31 maggio, 21 tappe, 3. Lo riporta msn.com

Giro d’Italia 2026: ecco il percorso maschile e femminile attraverso le bellezze dello Stivale (e nel ricordo del sisma in Friuli) - Presentato il percorso del Giro d’Italia 2026 con partenza dalla Bulgaria e arrivo a Roma, con il ricordo del terremoto del Friuli. Segnala greenme.it