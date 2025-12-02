Yamal il successo a 18 anni tra luci e ombre | Mi manca vivere come ragazzo normale

Barcellona, 2 dicembre 2025 – Lamine Yamal è senza dubbio uno dei giocatori più forti al mondo: simbolo di un Barcellona che sta ricostruendo la sua identità attorno ai giocatori della Masia, cresciuto in casa e fatto esordire da giovanissimo. Fin dalle prime partite, Yamal ha dato l'impressione di essere un talento e con il passare degli anni l'ha dimostrato: a soli 18 anni, infatti, lo spagnolo può vantare due campionati, una Supercoppa di Spagna, una Coppa del Re e, soprattutto, l'Europeo vinto con la Nazionale spagnola. Tuttavia, nell'ultimo periodo è stato anche al centro di tanti gossip, dalle sue abitudini fuori dal campo ad alcuni infortuni misteriosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yamal, il successo a 18 anni tra luci e ombre: “Mi manca vivere come ragazzo normale”

