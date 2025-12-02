Xiaomi la promessa | robot umanoidi nelle fabbriche entro 5 anni

Dday.it | 2 dic 2025

Il fondatore di Xiaomi ha previsto che l'azienda impiegherà robot umanoidi nei processi produttivi entro i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Dday.it

xiaomi la promessa robot umanoidi nelle fabbriche entro 5 anni

© Dday.it - Xiaomi, la promessa: robot umanoidi nelle fabbriche entro 5 anni

