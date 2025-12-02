Xhaka Juventus rispunta questa idea in vista di gennaio? Cosa filtra sul centrocampista del Sunderland dopo le ultime voci | tutta la verità

di Luca Fioretti Xhaka Juventus, Fabrizio Romano smentisce le voci di mercato sullo svizzero: il Sunderland lotta per la Champions e lo considera incedibile, non si muove. Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Juventus sta valutando le mosse migliori per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La necessità di intervenire a centrocampo è nota, ma uno dei nomi più suggestivi circolati nelle ultime settimane sembra destinato a essere depennato dalla lista del nuovo Amministratore Delegato Damien Comolli. Si tratta di Granit Xhaka, l’esperto centrocampista svizzero che sta vivendo una stagione da protagonista in Premier League con la maglia del Sunderland. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka Juventus, rispunta questa idea in vista di gennaio? Cosa filtra sul centrocampista del Sunderland dopo le ultime voci: tutta la verità

