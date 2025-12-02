X Municipio il Campidoglio pronto a nominare il direttore del litorale

Ostia, 2 dicembre 2025 – “Lo scorso anno l’amministrazione capitolina ha promosso due attività. La prima, di diretta emanazione dell’Assessorato all’Urbanistica, ha respinto tutte le domande di condono, presentate nei decenni passati ricadenti sul demanio marittimo, che prendevano polvere da più di 40 anni e che erano spesso motivo di non procedibilità nel caso di ipotesi di abusi edilizi. La seconda, di diretta emanazione dell’Assessorato al Patrimonio, ha avviato un’attenta ricognizione su tutte le concessioni balneari, al fine di accertarne la reale consistenza, per procedere poi con le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lidi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it