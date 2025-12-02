X Factor c' è la finalissima | chi vincerà tra Rob PierC Delia e Erocaddeo? Le quote
L'ultimo atto del talent di Sky a Napoli in Piazza del Plebiscito: i quattro giudici avranno un concorrente a testa, ospite d'onore Laura Pausini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
TRIONFO CATANESE A X FACTOR 2025! Rob e Delia si qualificano per la finalissima! https://qds.it/tripudio-catanese-a-x-factor-delia-e-rob-sono-in-finale/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook