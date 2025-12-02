X Factor c' è la finalissima | chi vincerà tra Rob PierC Delia e Erocaddeo? Le quote

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo atto del talent di Sky a Napoli in Piazza del Plebiscito: i quattro giudici avranno un concorrente a testa, ospite d'onore Laura Pausini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

X Factor, c'è la finalissima: chi vincerà tra Rob, PierC, Delia e Erocaddeo? Le quote

