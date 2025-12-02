X Factor 2025 tutto sulla finale | cantanti ospiti e diretta

Dopo sei serate live, emozioni, colpi di scena e performance che hanno acceso il pubblico settimana dopo settimana, X Factor 2025 arriva al suo atto finale. Giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore della 19ª edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, e per il secondo anno consecutivo sarà Napoli a fare da scenografia d’eccezione. L’ultima puntata andrà infatti in onda in diretta da piazza del Plebiscito, una delle location più iconiche d’Italia, pronta a trasformarsi in un’arena sotto le stelle. Lo show sarà trasmesso su Sky Uno e in chiaro su TV8, offrendo a tutti la possibilità di seguire la finale senza perdere un istante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - X Factor 2025, tutto sulla finale: cantanti, ospiti e diretta

