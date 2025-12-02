X Factor 2025 la finale a Napoli | Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere i finalisti e Laura Pausini Dove vederla e il piano traffico

Piazza del Plebiscito a Napoli si prepara a diventare il centro della musica italiana. Il 4 dicembre 2025, sul palco saliranno i quattro finalisti? rob, DELIA, eroCaddeo e PierC?. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - X Factor 2025, la finale a Napoli: Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere i finalisti e Laura Pausini. Dove vederla e il piano traffico

Tutti con EroCaddeo! Giovedì è la finale di X Factor: Sinnai e tutta la Sardegna si uniscono per sostenerlo!

buddy sarà alla Finale di X Factor 2025 come Partner e Sponsor! Appuntamento il 4 dicembre a Napoli.

X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i quattro finalisti.

Finale di X Factor 2025 a Napoli, pronto il palco in piazza del Plebiscito: il piano traffico

Che cosa è successo a "X Factor 2025"?: Ecco chi sono i finalisti!

X Factor 2025, le pagelle della semifinale: tra colpi di scena e agnelli sacrificali, ci vediamo a Piazza del Plebiscito - In finale vanno due artisti simili (PierC e EroCaddeo, con Delia e Rob), ma non Tomasi.

Laura Pausini super ospite della finale di X Factor 2025 - La cantante pluripremiata si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove verrà incoronato il vincitore

Finalisti ed eliminati di questa edizione di X Factor 2025 - La semifinale di X Factor 2025 ha visto l'eliminazione di due artisti, lasciando solo quattro finalisti pronti a contendersi la vittoria.