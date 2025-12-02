La WWE aveva previsto un anno da assoluto dominatore per Roman Reigns: distruggere The Vision, battere Seth Rollins e poi passare il testimone a Bron Breakker a SummerSlam 2026. Ma con l’infortunio di Seth e WrestleMania 42 alle porte, tutto è cambiato. Secondo Self Made Pro, l’idea originale era che Reigns intraprendesse un percorso di demolizione dei membri di The Vision, tra cui Bron Breakker e Bronson Reed: “Il piano era: ora Roman è a Raw. Combatterà Bron Breakker e Bronson Reed. Batterà entrambi i Bron.” Il grande piano saltato: Reigns perde la sua “roadmap” per WrestleMania 42. L’obiettivo? Una costruzione lenta e graduale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Seth Rollins fuori gioco, rivoluzione nei piani a lungo termine per Roman Reigns