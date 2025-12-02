WWE | Nikki Bella debutta nel cinema natalizio con The Gift Exchange

Nikki Bella non si lascia abbattere dalla sconfitta a Survivor Series: WarGames, anzi, è già pronta a brillare in una nuova avventura. In un recente aggiornamento pubblicato su Instagram, la WWE Hall of Famer ha rivelato che sarà protagonista del prossimo film natalizio sponsorizzato da Google, intitolato The Gift Exchange. Nel progetto compaiono anche Donna Kelce e Taylor Kinney, e il trailer ufficiale uscirà questa settimana: “Personal shopper della grande città incontra il ragazzo di provincia. Ehi @google, quali sono le probabilità? Trailer in arrivo questa settimana.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikki Garcia (@nikkigarcia) L’annuncio arriva a pochi giorni dalla sua sconfitta contro Stephanie Vaquer in un importante match valido per il Women’s World Championship a Survivor Series, disputato nella sua città natale, San Diego. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella debutta nel cinema natalizio con “The Gift Exchange”

News recenti che potrebbero piacerti

Grande sfida femminile a #SurvivorSeries! La Primera ha messo in palio il suo Women's World Championship contro la leggenda e WWE Hall of Famer Nikki Bella, in uno scontro generazionale. A vincere, al termine di una buona battaglia, è stata Stephanie V - facebook.com Vai su Facebook

"bella_secret_" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

WWE: Nikki Bella debutta nel cinema natalizio con “The Gift Exchange” - Nikki Bella non si lascia abbattere dalla sconfitta a Survivor Series: WarGames, anzi, è già pronta a brillare in una nuova avventura. Scrive zonawrestling.net

WWE: Nikki Bella commenta la sconfitta di Survivor Series - Dopo la sconfitta di Survivor Series contro Stephanie Vaquer, Nikki Bella ha parlato così del suo futuro sul ring ... Segnala spaziowrestling.it

Nikki Bella presenta il suo nuovo personaggio prima del grande incontro per il titolo femminile - Nikki Bella svela una nuova immagine audace in vista del suo cruciale incontro per il titolo di Campionessa Femminile. Lo riporta worldwrestling.it

Nikki Bella prevede di aumentare le dimensioni con un nuovo intervento di chirurgia agli impianti mammari - Nikki Bella sta considerando un aumento di taglia dopo che un recente spostamento delle protesi l'ha spinta a pensare nuovamente all'intervento chirurgico. Secondo worldwrestling.it

WWE 2K25 vede il ritorno di Goldberg, Nikki Bella e le superstar dell'Attitude Era - Goldberg, Nikki Bella e le superstar della Attitude Era tornano in WWE 2K25 con il lancio del quarto DLC dell'Attitude Era Superstars Pack e dell'espansione Hall of Legends: due pacchetti che ... Da multiplayer.it

Nia Jax, Nikki Bella, Kevin Nash, and other WWE Superstars all react to Torrie Wilson's emotional update - Kevin Nash, Nia Jax, Michelle McCool, Nikki Bella, Lilian Garcia, and other WWE stars and legends have reacted to an update posted by Torrie Wilson. Si legge su sportskeeda.com