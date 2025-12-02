WWE | La divisione tag team femminile si prende la scena a Raw 4 coppie a caccia delle Kabuki Warriors

Donne protagoniste questa notte a Raw, non solo con il ritorno di Liv Morgan e con la campionessa mondiale Stephanie Vaquer, ma anche con una categoria tag, mai come adesso con un livello così alto e un numero importante di coppie. Dopo aver fatto squadra nel WarGames match di Survivor Series, le strade di Rhea Ripley-IYO e di Charlotte Flair-Alexa Bliss si sono separate e le due coppie hanno manifestato un obiettivo in comune, sconfiggere le Kabuki Warriors e prendersi i titoli di coppia, un obiettivo che però anche altre ragazze del roster hanno puntato. Titoli ambitissimi. Rhea Ripley e Iyo Sky, ribattezzate le Rhiyo, hanno aperto la puntata di Raw e lo hanno fatto chiarendo che pur avendo vinto il WarGames, non hanno ancora chiuso i conti con le Kabuki Warriors, poichè puntano a prendersi i loro titoli di coppia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

