WRC – Fourmaux spiega la sua penalità in Arabia

Un’incomprensione tra il navigatore Alex Coria ed i commissari alla base dell’errore che è costato la vittoria al francese della Hyundai Adrien Fourmaux era a un passo dal coronare il suo primo successo iridato. Nel Rally dell’Arabia Saudita, penultimo round di una stagione già ricca di momenti chiave, il pilota francese di Hyundai Motorsport ha . 🔗 Leggi su Tuttorally.news