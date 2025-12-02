Wout Van Aert | In alcune gare paghiamo noi per coprire i costi | in quale altro sport accade?

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il campione belga Wout Van Aert appoggia il sempre più unanime grido d'aiuto che si solleva per salvare il ciclismo: "Oggi se un solo sponsor smette, si apre un abisso finanziario e si fallisce. La torta dev'essere divisa in modo più equo. E' normale che si partecipa alle gare senza ricevere compensi sufficienti per coprire le spese? Sembra il minimo, ma oggi nel ciclismo è così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

wout van aert alcuneWout Van Aert: “In alcune gare paghiamo noi per coprire i costi: in quale altro sport accade?” - Anche il campione belga Wout Van Aert appoggia il sempre più unanime grido d'aiuto che si solleva per salvare il ciclismo: "Oggi se un solo sponsor ... Lo riporta fanpage.it

wout van aert alcuneCiclismo, cinque confronti diretti tra V der Poel e van Aert, il primo ad Anversa - Mathieu Van der Poel e Wout van Aert hanno presentato i rispettivi programmi per la stagione di ciclocross, mondiale in forse per il belga ... Come scrive it.blastingnews.com

wout van aert alcuneWout van Aert svela il suo programma nel cross! Debutto il 20 dicembre ad Anversa: saranno 5 le sfide con Mathieu van der Poel - Dopo van der Poel, si attendeva solo il programma di Wout van Aert per questo inverno. eurosport.it scrive

wout van aert alcuneVAN AERT PENSA AL 2026 ED E' GIA' IN RICOGNIZIONE SULLE PIETRE DELLA ROUBAIX - L’UCI Gravel World Series torna in Italia con un appuntamento di grande prestigio, organizzato da A. Segnala tuttobiciweb.it

wout van aert alcuneL'INVERNO DI VAN AERT. OTTO CROSS, 5 SFIDE CON MVDP E UNA PICCOLA PORTA APERTA PER IL MONDIALE - Dal Belgio é arrivato il calendario di ciclocross di Wout van Aert che questo inverno gareggerà otto volte. Da tuttobiciweb.it

wout van aert alcuneWout Van Aert: “Il nostro sport è fragile, c’è un problema sul modello di business” - La preoccupazione per il futuro del ciclismo mondiale è ormai un tema centrale e molti corridori stanno esprimendo le proprie considerazioni sul nuovo ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Wout Van Aert Alcune