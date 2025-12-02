Wout Van Aert | In alcune gare paghiamo noi per coprire i costi | in quale altro sport accade?

Anche il campione belga Wout Van Aert appoggia il sempre più unanime grido d'aiuto che si solleva per salvare il ciclismo: "Oggi se un solo sponsor smette, si apre un abisso finanziario e si fallisce. La torta dev'essere divisa in modo più equo. E' normale che si partecipa alle gare senza ricevere compensi sufficienti per coprire le spese? Sembra il minimo, ma oggi nel ciclismo è così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

