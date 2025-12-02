Wolverhampton-Nottingham Forest mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Wolves in crescita ma con le spalle al muro

Infobetting.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Wolverhampton domenica al Villa Park ha perso la sua sesta partita di campionato consecutiva restando sempre più ultimo in classifica con soli due punti, ma la prestazione c’è stata. I Wolves hanno avuto le occasioni migliori, colpendo una traversa con Yerson Mosquera e mettendo anche la palla in rete, prima che il VAR negasse . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

wolverhampton nottingham forest mercoled236 03 dicembre 2025 ore 20 30 formazioni ufficiali quote pronostici wolves in crescita ma con le spalle al muro

© Infobetting.com - Wolverhampton-Nottingham Forest (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Wolves in crescita ma con le spalle al muro

News recenti che potrebbero piacerti

wolverhampton nottingham forest mercoled236Premier League 2025-2026: Wolverhampton-Nottingham Forest, le probabili formazioni - Nottingham Forest (qui, in continuo aggiornamento, le probabili formazioni di numerosi incontri che si disputeranno in giornata in ... Come scrive sportal.it

wolverhampton nottingham forest mercoled236Pronostico Wolverhampton vs Nottingham Forest – 3 Dicembre 2025 - Appuntamento di Premier League al Molineux Stadio il 3 Dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Scrive news-sports.it

Nottingham come ai vecchi tempi: 6° successo di fila, è secondo con l'Arsenal - 0 Wolverhampton e con la sesta vittoria consecutiva, suo record in Premier League, raggiunge l’Arsenal al secondo posto in classifica, 6 punti dietro ... Si legge su gazzetta.it

Nottingham Forest senza freni: 3-0 al Wolverhampton e 2° posto in Premier - La squadra di Nuno Espirito Santo, con Milenkovic e Ola Aina in campo per 90 minuti, centra l'ennesimo successo, calando il tris nel segno di ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Wolverhampton Nottingham Forest Mercoled236