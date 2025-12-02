Witkoff porta a Putin i ritocchi al piano di pace

Il punto di inizio di ogni sforzo diplomatico per far finire la guerra russa in Ucraina coincide sempre con l'arrivo di Steve Witkoff a Mosca. Da quando Donald Trump è entrato per la seconda.

Ieri ho riportato i timori del Premio Nobel per la Pace #Ucraina @avalaina Oleksandra Matviichuk Rilette oggi, dopo la vergogna Witkoff, sono illuminanti. E non riguarda solo #Ucraina e #Russia ma il mondo senza diritti che si vuole costruire. Nello Scavo Avv - facebook.com Vai su Facebook

Witkoff porta a Putin i ritocchi al piano di pace - L'incognita Kushner e l'incontro con Zelensky in Irlanda ... Lo riporta ilfoglio.it

Trump risponde alle polemiche: “Parole di Witkoff al consulente di Putin? Normale procedura negoziale” - Il presidente USA giustifica il suo inviato dopo la diffusione di una telefonata con Ushakov sul piano per l'Ucraina ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Trump: "Incontro Witkoff-Putin produttivo, fatti progressi". Zelensky: "Ho sentito il presidente Usa, i leader europei hanno partecipato" - "L'inviato speciale, Steve Witkoff, ha appena avuto un incontro molto produttivo con il presidente russo Vladimir Putin. Segnala ansa.it

UCRAINA/ Witkoff-Putin, molte ambiguità e le basi (fragili) di un incontro con Trump - Il colloquio è stato definito utile da entrambe le parti. Riporta ilsussidiario.net

Ucraina, Von der Leyen al Parlamento Ue: “Legittimare nuovi confini apre la porta a nuove guerre”. Trump: “Concessioni dai russi” - “Sappiamo che la mentalità della Russia non è cambiata dai tempi di Yalta, quando vedeva il nostro continente in termini di sfere di influenza. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Witkoff al Cremlino da Putin: «Incontro utile e costruttivo» - L’assistente presidenziale Ushakov: «Si è parlato anche di cooperazione strategica tra Russia e Usa». Lo riporta lettera43.it