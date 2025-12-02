Witkoff Kushner e Dmitriev passeggiano nella Piazza Rossa di Mosca prima di incontrare Putin

(LaPresse) Ecco l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, mentre camminano sulla Piazza Rossa di Mosca prima dei colloqui con il presidente Vladimir Putin. L’incontro arriva pochi giorni dopo che i funzionari statunitensi hanno tenuto colloqui con una delegazione ucraina in Florida. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai giornalisti che l’incontro è stato “produttivo”, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Witkoff, Kushner e Dmitriev passeggiano nella Piazza Rossa di Mosca prima di incontrare Putin

