witkoff in volo verso mosca per incontrare putin i temi sul tavolo

Un aereo che presumibilmente trasportava l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato lo spazio aereo statunitense e ha puntato verso la Russia. L'ha riferito alla TASS una fonte del controllo del traffico aereo. "L'aereo ha appena lasciato lo spazio aereo statunitense, ha puntato verso l'Europa e poi verso la Russia", ha dichiarato l'interlocutore dell'agenzia. Ha osservato che l'aereo è partito da un aeroporto in Florida intorno all'1 ora locale. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà l'inviato speciale del leader statunitense, Steve Witkoff. Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

