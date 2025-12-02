Witkoff da Putin col genero di Trump il presidente russo all’Europa | Vogliono attaccarci? Siamo pronti Zelensky | Fine guerra mai stata così vicina

Steve Witkoff è oggi a Mosca per nuovi colloqui tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina, accompagnato dal genero di Trump Jared Kushner. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato alla Tass che Vladimir Putin incontrerà l’inviato speciale nel pomeriggio. La scorsa settimana è trapelata una bozza di 28 proposte di pace statunitensi che hanno allarmato Kiev e le capitali europee, perché ritenute troppo inclini alle richieste di Mosca su NATO, controllo territoriale (un quinto dell’Ucraina) e restrizioni all’esercito ucraino. Le forze russe controllano oltre il 19% dell’Ucraina (115. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Putin: "Se l'Europa desidera la guerra, siamo pronti". Poi riceve Witkoff Zelensky: elaborati ulteriormente con gli Usa i punti di Ginevra. Mosca rivendica la presa delle città di Pokrovsk e Vovchansk. L'esercito ucraino: combattiamo ancora in entrambe. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | L'inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca, accolto all'aeroporto da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e uno dei negoziatori di Mosca. L'incontro con Putin previsto alle 15 ora italiana. #ANSA Vai su X

Ucraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Come scrive ilsole24ore.com

Ucraina: Witkoff arrivato a Mosca, accolto da Dmitriev. Incontrerà Putin nel pomeriggio. Ci sarà anche Kushner - Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Si legge su ansa.it

Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff e Kushner - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. Riporta ilroma.net

Putin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. Da ansa.it

Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Scrive today.it

Ucraina, Usa al lavoro per trovare un accordo di pace. Witkoff incontra Putin al Cremlino, c'è anche Kushner - L'inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca ed è stato accolto all'aeroporto Vnukovo da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per ... Segnala affaritaliani.it