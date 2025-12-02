Witkoff da Putin col genero di Trump il presidente russo all’Europa | Vogliono attaccarci? Siamo pronti Zelensky | Fine guerra mai stata così vicina

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Steve Witkoff è oggi a Mosca per nuovi colloqui tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina, accompagnato dal genero di Trump Jared Kushner. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato alla Tass che Vladimir Putin incontrerà l’inviato speciale nel pomeriggio. La scorsa settimana è trapelata una bozza di 28 proposte di pace statunitensi che hanno allarmato Kiev e le capitali europee, perché ritenute troppo inclini alle richieste di Mosca su NATO, controllo territoriale (un quinto dell’Ucraina) e restrizioni all’esercito ucraino. Le forze russe controllano oltre il 19% dell’Ucraina (115. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

witkoff putin genero trumpUcraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Come scrive ilsole24ore.com

witkoff putin genero trumpUcraina: Witkoff arrivato a Mosca, accolto da Dmitriev. Incontrerà Putin nel pomeriggio. Ci sarà anche Kushner - Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Si legge su ansa.it

witkoff putin genero trumpUcraina-Russia, Putin incontra Witkoff e Kushner - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. Riporta ilroma.net

witkoff putin genero trumpPutin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. Da ansa.it

witkoff putin genero trumpWitkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Scrive today.it

Ucraina, Usa al lavoro per trovare un accordo di pace. Witkoff incontra Putin al Cremlino, c'è anche Kushner - L'inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca ed è stato accolto all'aeroporto Vnukovo da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Witkoff Putin Genero Trump