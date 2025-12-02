Witkoff a Mosca per la pace tra Russia e Ucraina con lui il genero di Trump Zelensky avverte | Dai russi nuova disinformazione

Steve Witkoff è oggi a Mosca per nuovi colloqui tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina, accompagnato dal genero di Trump Jared Kushner. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato alla Tass che Vladimir Putin incontrerà l’inviato speciale nel pomeriggio. La scorsa settimana è trapelata una bozza di 28 proposte di pace statunitensi che hanno allarmato Kiev e le capitali europee, perché ritenute troppo inclini alle richieste di Mosca su NATO, controllo territoriale (un quinto dell’Ucraina) e restrizioni all’esercito ucraino. Le forze russe controllano oltre il 19% dell’Ucraina (115. 🔗 Leggi su Open.online

