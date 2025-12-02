Windows 11 finalmente la versione che tutti aspettavano | come installarla senza problemi

Microsoft ha ufficialmente reso disponibile per tutti l’aggiornamento Windows 11 24H2, noto anche come versione 25H2. Questo update rappresenta una pietra miliare per il sistema operativo, migliorando funzionalità e stabilità, ma porta con sé anche alcune problematiche note, già oggetto di interventi correttivi da parte dell’azienda di Redmond. Per aggiornare il proprio dispositivo a Windows 11 24H2, Microsoft propone tre opzioni principali, studiate per adattarsi alle esigenze di ciascun utente. Modalità di installazione. 1. Assistente all’installazione di Windows 11 L’ Assistente all’installazione è la soluzione più semplice per aggiornare il dispositivo attualmente in uso. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Windows 11, finalmente la versione che tutti aspettavano: come installarla senza problemi

