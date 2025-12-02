Where Winds Meet | i giocatori stanno manipolando gli NPC con l’IA per ottenere ricompense senza completare le missioni

Where Winds Meet continua a sorprendere non solo per il suo mondo sterminato, ma anche per il comportamento imprevedibile degli NPC dotati di chatbot IA, una delle caratteristiche più discusse del gioco. Grazie al supporto produttivo di NetEase e a un modello di monetizzazione in stile Fortnite basato su cosmetici, il titolo offre libertà d’azione, interazioni dinamiche e missioni affidate da personaggi che dialogano in modo completamente libero con il giocatore. Proprio questa apertura conversazionale, però, sta permettendo alla community di scoprire modi creativi per aggirare le missioni e ottenere comunque le ricompense. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Where Winds Meet: i giocatori stanno manipolando gli NPC con l’IA per ottenere ricompense senza completare le missioni

