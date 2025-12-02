Welfare Lidl Italia estende il congedo di paternità a 25 giorni
Roma, 2 dic. (AdnkronosLabitalia) - Lidl Italia annuncia l'introduzione di nuove iniziative che valorizzano il tempo delle proprie persone. Dopo aver annunciato la chiusura anticipata alle ore 18 nelle giornate del 24 e 31 dicembre, per consentire a tutte le collaboratrici e i collaboratori di vivere le festività con i propri cari, l'azienda intraprende un'altra importante iniziativa di welfare per garantire pari opportunità e sostegno alla natalità. Dal 1° dicembre 2025, infatti, per i collaboratori Lidl il congedo di paternità sarà esteso a 25 giorni complessivi, retribuiti al 100%, grazie all'aggiunta di 15 giorni lavorativi ai 10 previsti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Lidl Italia - facebook.com Vai su Facebook
Welfare, Lidl Italia estende il congedo di paternità a 25 giorni - Lidl Italia annuncia l'introduzione di nuove iniziative che valorizzano il tempo delle proprie persone. Riporta adnkronos.com
Lidl Italia, esteso il congedo di paternità a 25 giorni retribuiti al 100% - Sacilotto (Lidl Italia): "Non è solo una misura di supporto a favore dei nostri colleghi che diventano padri ma promuove al contempo una maggiore parità ... Riporta affaritaliani.it
Tutto su: lidl italia welfare aziendale - Sacilotto (Lidl Italia): "Non è solo una misura di supporto a favore dei nostri colleghi che diventano padri ma promuove al contempo una maggiore parità di genere" ... Scrive affaritaliani.it
Welfare, Lidl Italia anticipa erogazione di 350 euro lordi ai propri 22.000 dipendenti - In linea con il senso di responsabilità nei confronti dei propri collaboratori e la volontà di intervenire nell'immediato con misure concrete a supporto del ... Riporta iltempo.it