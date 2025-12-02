Welfare Lidl Italia estende il congedo di paternità a 25 giorni

Roma, 2 dic. (AdnkronosLabitalia) - Lidl Italia annuncia l'introduzione di nuove iniziative che valorizzano il tempo delle proprie persone. Dopo aver annunciato la chiusura anticipata alle ore 18 nelle giornate del 24 e 31 dicembre, per consentire a tutte le collaboratrici e i collaboratori di vivere le festività con i propri cari, l'azienda intraprende un'altra importante iniziativa di welfare per garantire pari opportunità e sostegno alla natalità. Dal 1° dicembre 2025, infatti, per i collaboratori Lidl il congedo di paternità sarà esteso a 25 giorni complessivi, retribuiti al 100%, grazie all'aggiunta di 15 giorni lavorativi ai 10 previsti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

