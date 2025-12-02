Chi l’ha detto che il capoluogo lombardo sia solo una città di eccellenza nel panorama lavorativo ed economico? Ha infatti un suo animo nostalgico molto romantico, come confermato dalle parole dell’aforista Fabrizio Caramagna, che ne mostra questo suo lato speciale: “Milano ha una sua magia di luci che abbagliano e strade da percorrere senza chiedersi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Weekend romantico sotto l’albero: perché scegliere Milano