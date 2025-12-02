Vulcani di ghiaccio sulla cometa 3I ATLAS | le immagini interstellari lasciano gli scienziati senza parole

Come fa un’entità glaciale a ospitare dei vulcani che iniziano a eruttare non lava bollente, ma gas e polvere gelata? Non è fantascienza: sta davvero accadendo sulla cometa interstellare 3IATLAS, un visitatore proveniente da chissà quale angolo remoto della galassia. La scoperta arriva da uno studio pubblicato il 24 novembre su arXiv (ancora in attesa di revisione scientifica), che racconta come questa cometa misteriosa si comporti in modo sorprendentemente simile agli oggetti che abitano le zone più estreme del nostro sistema solare, oltre l’orbita di Nettuno. Una somiglianza che ha lasciato perplessi persino i ricercatori. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vulcani di ghiaccio sulla cometa 3I/ATLAS: le immagini interstellari lasciano gli scienziati senza parole

