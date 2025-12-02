Von der Leyen e i palloni bielorussi di contrabbando

2 dic 2025

I palloni meteorologici con sigarette di contrabbando, secondo Vilnius, vengono lanciati dal territorio della Bielorussia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

von der leyen e i palloni bielorussi di contrabbando

© Imolaoggi.it - Von der Leyen e i palloni bielorussi di contrabbando

