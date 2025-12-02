Dopo la seconda promozione in tre anni la Varese Olona Nuoto si appresta ad affrontare il campionato di serie B. Inizierà questo sabato la nuova stagione della squadra maschile di pallanuoto, in un anno importante per la società. Nel 2026 infatti la Von festeggerà i suoi 75 anni di storia, che ne fanno la seconda squadra più longeva in Lombardia tra quelle affiliate alla Fin. Tra i traguardi importanti raggiunti vanno ricordati i playoff per la A2 della squadra maschile e l’exploit della squadra femminile in A1, giunta ad un passo dalla Champions. A presentare la stagione a Palazzo Estense il presidente Fabio Fabiano, che ha sottolineato l’importanza del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Von, 75 anni di attività. Sogna la piscina di casa