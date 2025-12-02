Vomero Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi | condannato ristoratore

Si è concluso con una condanna e un’assoluzione il processo sulla morte di Luca Piscopo, il quindicenne deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di gravi sofferenze ricollegate dagli inquirenti a una presunta intossicazione alimentare. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli, il ragazzo si sarebbe ammalato dopo aver mangiato sushi in un ristorante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

