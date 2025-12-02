Vomero Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi | condannato ristoratore

Si è concluso con una condanna e un’assoluzione il processo sulla morte di Luca Piscopo, il quindicenne deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di gravi sofferenze ricollegate dagli inquirenti a una presunta intossicazione alimentare. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli, il ragazzo si sarebbe ammalato dopo aver mangiato sushi in un ristorante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Vomero, Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi: condannato ristoratore

Scopri altri approfondimenti

Luca perse la vita dopo aver mangiato sushi in un ristorante al Vomero, condannato il ristoratore - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO + FOTO - Napoli, il difensore Luca Marianucci da Steak House Vomero 1970 ift.tt/s4Td2op Vai su X

Quindicenne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero, ristoratore condannato - Il tribunale di Napoli ha inflitto una pena di 2 anni e mezzo di reclusione al titolare cinese del locale dove mangiò Luca Piscopo prima dell'intossicazione e della morte dopo 9 giorni. Scrive rainews.it

Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, la sentenza: condannato ristoratore, assolto il medico - È arrivata la sentenza sulla morte di Luca Piscopo, il giovane di 15 anni morto nove giorni dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Napoli ... Secondo fanpage.it

Ragazzo morto dopo aver mangiato sushi, ristoratore condannato - Si è concluso con una sentenza di condanna e un’assoluzione il processo sulla morte di Luca Piscopo, il 15enne deceduto nel dicembre 2021 dopo aver trascorso nove giorni in ospedale, vittima di una ... Riporta ilroma.net

Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero: ristoratore condannato - Si è concluso a Napoli, con una condanna e un'assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto ... Lo riporta msn.com

Morto dopo il sushi al Vomero, condannato il ristoratore e assolto il medico - Si svolgerà oggi l'ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo. Segnala internapoli.it

Luca, morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi al Vomero: oggi la sentenza - Luca Piscopo aveva solo quindici anni quando, nel 2021, dopo una serata trascorsa serenamente con gli amici al Vomero, iniziò a sentirsi male. Segnala vocedinapoli.it