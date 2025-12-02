Volontaria in Cisgiordania | ferita nella notte cittadina irpina
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Paternopoli esprime la propria vicinanza alla loro concittadina irpina, rimasta ferita in Cisgiordania. Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. I connazionali sono stati trasferiti questa mattina presso l’ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
