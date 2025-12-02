Volo cancellato? A pasti hotel e trasporti ci pensa Value Group | Puntiamo a uno spazio a Orio

Trovare una soluzione rapida nella situazione emergenziale e imprevedibile di un “negato imbarco” su un volo per cause imputabili al vettore, come ritardi, cancellazioni, overbooking, dirottamenti o mis-connection: questo il core business di Value Group, azienda leader in Europa per la gestione dei casi di “disruption”, che oggi opera in 433 aeroporti di tutto il mondo, 10 dei quali in Italia. L’attività della società, fondata a Milano nel 2001 e oggi guidata dalla seconda generazione rappresentata da Thomas Sergnese, 36 anni, Co-CEO & CCO, e Daniele Bocchieri, Co-CEO & COO, si basa sull’assistenza a 360 gradi dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio rimasti a terra, mettendo a disposizione pasti, eventuale sistemazione in hotel e trasporti necessari da e per l’aeroporto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Con le vacanze natalizie alle porte, meglio partire con il piede giusto. Lo sai che, in caso di volo cancellato, una buona assicurazione viaggio può fare la differenza? Non solo puoi ottenere un rimborso del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo, ma anch - facebook.com Vai su Facebook

Volo cancellato? A pasti, hotel e trasporti ci pensa Value Group: “Puntiamo a uno spazio a Orio” - L'azienda è leader in Europa per la gestione dei casi di "disruption": tra gli obiettivi futuri quello di mettere radici anche a Bergamo, magari con una lounge in grado di ospitare gruppi numerosi di ... Scrive bergamonews.it

Volo cancellato, Stefano Zerbi (Codacons): «Si ha diritto a pasti e albergo» - «Abbiamo annunciato un esposto sulla vicenda dei 200 italiani bloccati a Madeira e abbandonati a sé stessi per giorni, una vicenda surreale e gravissima». ilmessaggero.it scrive

Caos voli, le compagnie devono rimborsare pasti e hotel. Cosa sapere se si paga di tasca propria - Caos oggi nei cieli italiani a causa dello sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale nel settore del trasporto aereo che ha visto molti voli cancellati e migliaia di passeggeri a terra. Come scrive ilsecoloxix.it

Volo cancellato per il maltempo? Ecco come comportarsi - Non c’è niente di peggio che essere lasciati nel limbo senza sapere cosa accadrà. Riporta ilgiornale.it

Volo cancellato? Ecco a cosa hanno diritto i passeggeri dell'Ue e del Regno Unito - Il personale degli aeroporti e delle compagnie aeree di tutta Europa ha intenzione di scioperare nei prossimi mesi, causando la cancellazione o lo spostamento di migliaia di voli. Segnala it.euronews.com

Guasto Milano: ecco come ottenere il rimborso per il volo cancellato - La buona notizia è che secondo il Regolamento CE 261/2004, hai diritto al rimborso del biglietto quando il volo viene cancellato. Lo riporta notizie.tiscali.it