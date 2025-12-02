Volley prosegue la sfida al vertice tra Perugia Verona e Trento in Superlega Civitanova cerca conferme nell’infrasettimanale

Turno infrasettimanale per la Superlega: il massimo campionato italiano di volley maschile sarà protagonista tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre con la nona giornata, la terzultima del girone d’andata. Siamo arrivati a un momento importante della stagione, la lotta per accedere alla Coppa Italia si è infiammata e si è intensificata la lotta al vertice, dove non mancano le sorprese. Riflettori puntati sul big match tra Trento e Modena: i Campioni d’Italia, reduci dal successo al Forum di Milano, occupano il terzo posto in classifica generale e incrociano i Canarini, quinta forza del torneo capace di regolare Grottazzolina nell’ultima uscita. 🔗 Leggi su Oasport.it

