Volley A2 è la sera del big match | Ravenna attende Brescia al Pala De André

Proprio come l’annata scorsa: stessa giornata di campionato, l’ottava di andata, stesso impianto, il Pala De Andrè, e identica posizione di classifica con la Consar solitaria capolista e la Consoli Sferc Brescia a inseguire un punto dietro. Il big match è dunque servito, domani alle 20, arbitrano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

