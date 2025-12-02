Volley A2 donne il quinto posto è a una sola lunghezza Gambini lancia la lunga volata per la salvezza | Clai proviamo a chiudere il discorso in anticipo
La Clai non poteva cominciare in maniera migliore il ritorno della prima fase. Le imolesi hanno battuto 3-1 Altamura una diretta concorrente per centrare la permanenza in serie A2. Tre punti d’oro, per continuare a sperare di conquistare il quinto posto che vale la salvezza senza dover attendere la seconda fase. Dopo la prima di ritorno, Imola è a un punto da Busto Arsizio (15) quinto e a due lunghezze dal Tenaglia Altino (16) quarto. Tutto è in gioco con Imola padrona del proprio destino, e qui entra in gioco la continuità di rendimento, indispensabile per arrivare allo striscione del traguardo con le braccia alzate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche la Serie A dice stop alla violenza sulle donne ? Lega Pallavolo Serie A Femminile #pallavolo #pallavolofemminile #legavolleyfemminile #legavolley #serieA2 #volleyballplayer #volleyballgirls #siamoancoraqua #piubellacosa #amoreneroverde - facebook.com Vai su Facebook
FIPAV, Lega Volley Femminile e Lega Pallavolo Serie A unite per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Leggi la news Vai su X
Volley A2 donne: ore 17 al PalaRuggi è di scena Altamura, alle ragazze biancoblù servono i tre punti. La Clai punta dritta al quinto posto. Foresi: "Abbiamo voglia di riscatto» - Parte questo pomeriggio il girone di ritorno della prima fase di serie A2, la Clai giocherà al PalaRuggi (inizio ... Riporta sport.quotidiano.net
In A2 femminile via ai Gironi di ritorno - Nove giornate valide per il girone di ritorno di Regular Season che serviranno per raggiungere nel migliore dei modi la seconda fase, che dividerà le 19 squadre tra la Pool Promozione (le prime cinque ... Riporta tuttosport.com
Volley A2 donne, la centrale Salvatori carica il gruppo. Poule promozione, la Clai adesso ci crede - La Clai ha chiuso il girone d’andata, una prima fase in cui le imolesi hanno messo in cassaforte 11 punti. Scrive msn.com
Volley A2 donne: il quinto posto è solo a un punto. Malik e Hoogers da urlo. Nuova impresa della Clai - 18) VALSABBINA BRESCIA: Vittorini, Olivotto 15, Modestino 12, Michieletto 13, Vernon 10, Orlandi, ... Si legge su msn.com
Volley, A2: la Consoli esulta in casa, sonfitta per la Millenium a Fasano - Nel maschile, la Consoli Sferc Brescia nel turno casalingo con la Fisiomed Macerata torna al successo dopo la sconfitta ... Come scrive giornaledibrescia.it
Si è chiusa l'andata, definita la griglia dei quarti di Coppa - Nel Girone B Talmassons batte Altino ed incrementa il vantaggio approfittando della sconfitta di Padova per mano d ... Secondo corrieredellosport.it