La Clai non poteva cominciare in maniera migliore il ritorno della prima fase. Le imolesi hanno battuto 3-1 Altamura una diretta concorrente per centrare la permanenza in serie A2. Tre punti d’oro, per continuare a sperare di conquistare il quinto posto che vale la salvezza senza dover attendere la seconda fase. Dopo la prima di ritorno, Imola è a un punto da Busto Arsizio (15) quinto e a due lunghezze dal Tenaglia Altino (16) quarto. Tutto è in gioco con Imola padrona del proprio destino, e qui entra in gioco la continuità di rendimento, indispensabile per arrivare allo striscione del traguardo con le braccia alzate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne, il quinto posto è a una sola lunghezza. Gambini lancia la lunga volata per la salvezza: "Clai, proviamo a chiudere il discorso in anticipo»