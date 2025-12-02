Voli non solo Travel Tuesday | ecco qual è il giorno migliore per spendere meno

Con la fine del Black Friday e del Cyber Monday, milioni di persone affollano negozi online in cerca di sconti su prodotti di ogni tipo. Ma per chi ama viaggiare, c’è un’occasione spesso meno pubblicizzata, e potenzialmente molto più vantaggiosa: il Travel Tuesday. Cos’è il Travel Tuesday. È diventato una sorta di “ Black Friday del viaggio ”: la giornata, solitamente il martedì successivo al Giorno del Ringraziamento (e subito dopo il Cyber Monday), in cui compagnie aeree, hotel, tour operator e piattaforme di prenotazione lanciano offerte lampo su voli, soggiorni e pacchetti. Nato negli Stati Uniti nel 2017 grazie a una iniziativa della piattaforma di prenotazioni Hopper, il concept si è diffuso rapidamente anche in Europa e in Italia, proponendo sconti su viaggi nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voli, non solo Travel Tuesday: ecco qual è il giorno migliore per spendere meno

