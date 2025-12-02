Volevo essere Marlon Brando al Teatro Nuovo con Alessandro Haber
Dal 2 al 5 dicembre, alle ore 21, il secondo appuntamento al Teatro Nuovo di Verona della rassegna “Divertiamoci a Teatro”, realizzata dal Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale. In scena il noto attore Alessandro Haber, regia e drammaturgia Giancarlo Nicoletti. Giovedì 4. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
