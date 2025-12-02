Volevo comprare i regali di natale comprerò 3 bare La tragedia di una madre | i figli morti in un incendio
Le parole che aprono questa storia sembrano scolpite nel dolore: “Pensavo di comprare i regali di Natale, ma ora ci sono solo bare”. È una frase che non ha bisogno di spiegazioni, un grido che attraversa qualunque distanza emotiva e mette a nudo l’abisso in cui una madre è precipitata senza alcun preavviso. La giovane mamma ha pronunciato queste parole quando il suo mondo, costruito attorno ai sorrisi dei suoi tre bambini, si è frantumato nel giro di una notte che nessuno potrà dimenticare. “Autostrada chiusa”. Tragico incidente stradale, ci sono morti: 4 ambulanze sul posto. La situazione Fino a qualche ora prima, quella madre aveva vissuto una mattina normale, di quelle che si consumano in gesti semplici e rassicuranti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
