Voleva costringere due ragazzine a compiere atti sessuali | arrestato ambulante

MESAGNE - Voleva costringere due ragazzine a compiere atti sessuali e per convincerle avrebbe mostrato loro carte dei tarocchi spiegando di avere capacità di cartomante e sensitivo che gli avrebbero permesso di procurare loro un maleficio nel caso in cui non avessero avuto un rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it