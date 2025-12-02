Volero Le Cannet-Scandicci stasera in tv Champions League volley 2026 | orario canale streaming

La seconda giornata del girone A di Champions League propone un test interessante per la Savino Del Bene Scandicci, attesa sul campo francese del Volero Le Cannet. Le toscane arrivano all’appuntamento forti del brillante 3-0 su Alba Blaj ottenuto all’esordio europeo e di una stagione finora solidissima: il gruppo di Barbolini sta viaggiando spedito in campionato, con una sola sconfitta negli ultimi turni e prestazioni in crescita sia dal punto di vista tecnico che dell’intensità. Le Cannet, quinto in Ligue A e reduce dal 3-0 incassato sul campo del VakifBank, ha qualità ma manca di continuità. Rosa esperta, con buona struttura fisica e una tradizione europea consolidata, il club francese in casa sa alzare il livello, soprattutto nelle fasi break. 🔗 Leggi su Oasport.it

