Volandri | Nicola ci ha insegnato ad amare la Nazionale È questa la sua eredità

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano azzurro: "Nicola è quello che ci ha aperto la strada e che più di tutti ci ha insegnato l’orgoglio di vestire la maglia azzurra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

volandri nicola ci ha insegnato ad amare la nazionale 200 questa la sua eredit224

© Gazzetta.it - Volandri: "Nicola ci ha insegnato ad amare la Nazionale. È questa la sua eredità"

Leggi anche questi approfondimenti

volandri nicola ha insegnatoVolandri: "Nicola ci ha insegnato ad amare la Nazionale. È questa la sua eredità" - Il capitano azzurro: "Nicola è quello che ci ha aperto la strada e che più di tutti ci ha insegnato l’orgoglio di vestire la maglia azzurra" ... Segnala msn.com

volandri nicola ha insegnatoNicola Pietrangeli è morto a 92 anni: è stato il primo italiano a vincere uno Slam - Nicola Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros, replicando il trionfo a Parigi nell'anno successivo. Riporta sport.sky.it

volandri nicola ha insegnato"Il suo spirito resterà con noi" - Filippo Volandri omaggia Nicola Pietrangeli - Non è stato solo un tennista, ma una vera e propria icona nazionale, un simbolo di eleganza, talento e tenacia che ha scritto pagine i ... Segnala msn.com

Addio a Nicola Pietrangeli: da Nadal a Barazzutti, da Fognini a Volandri. Il ricordo del mondo del tennis - Personaggi | Il saluto del mondo della racchetta a Nicola Pietrangeli: omaggi anche dal Roland Garros e dagli Internazionali d'Italia ... ubitennis.com scrive

Nicola Pietrangeli, il ricordo del mondo del tennis: da Panatta a Nadal dolore e commozione - Dolore e commozione nel mondo del tennis per la scomparsa, a 92 anni, di Nicola Pietrangeli. msn.com scrive

volandri nicola ha insegnatoPietrangeli: Volandri e Garbin 'perdiamo punto di riferimento' - E' stato il primo idolo e il primo vero punto di riferimento per chiunque abbia amato questo sport. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Volandri Nicola Ha Insegnato