Volandri | Nicola ci ha insegnato ad amare la Nazionale È questa la sua eredità

Il capitano azzurro: "Nicola è quello che ci ha aperto la strada e che più di tutti ci ha insegnato l’orgoglio di vestire la maglia azzurra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volandri: "Nicola ci ha insegnato ad amare la Nazionale. È questa la sua eredità"

Le parole di Filippo Volandri dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli: "Oggi il nostro tennis perde un gigante. Nicola Pietrangeli è stato il primo idolo e il primo vero punto di riferimento per chiunque abbia amato questo sport. Per noi che indossiamo o abbiam

Filippo Volandri, Capitano della nazionale italiana di Davis Cup, ha ricordato così Nicola Pietrangeli «Oggi il nostro tennis perde un gigante. Nicola Pietrangeli è stato il primo idolo e il primo vero punto di riferimento per chiunque abbia amato questo sport.

