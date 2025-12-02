In un’epoca in cui le città continuano ad allargarsi, attirando giovani in cerca di opportunità e lasciando alle loro spalle campagne sempre più vuote, c’è chi sceglie consapevolmente una strada diversa. In molte aree interne, dove il rischio spopolamento è o spesso dietro l’angolo, nascono storie che profumano di resilienza e di radici profonde. Storie . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - “Voglio andare a vivere in campagna”, il rapporto con la terra delle giovani imprenditrici agricole