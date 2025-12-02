VOCI rESISTENTI torna sabato 6 dicembre la serata contro la violenza di genere
Musica, danza, cori e drag si uniscono sul palco della Sala Civica Unione Europea, a Ponte San Nicolò, per dare vita ad un evento che vuole parlare di violenza di genere e di memoria delle vittime di transfobia. Il 6 dicembre alle ore 20.30, il coro Canone Inverso invita il pubblico di Padova e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
