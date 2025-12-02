Vlahovic la previsione di Gazzetta | salta almeno 20 partite con la Juventus Non tornerà prima di…

Vlahovic, la previsione di Gazzetta: salta almeno 20 partite con la Juventus. Non tornerà prima di. I tempi di recupero di Dusan. La stagione di Dušan Vlahovi? si ferma e lo stop assume una dimensione ancora più ingombrante di quanto avessero già previsto le stime più pessimistiche: l’attaccante serbo non tornerà prima di marzo. Il verdetto che esce dalla risonanza magnetica è un pugno nello stomaco per la Juventus, per il suo allenatore Spalletti, per i compagni e per il popolo bianconero. La diagnosi: lesione di alto grado e il momento dello stop. Il bollettino medico ha rivelato una diagnosi gravissima: « . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, la previsione di Gazzetta: salta almeno 20 partite con la Juventus. Non tornerà prima di…

News recenti che potrebbero piacerti

“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giun - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic, primi controlli oggi ed esami più approfonditi domani. Quali partite salta? Nella migliore delle ipotesi… Le ultime sul serbo - Le ultime sul serbo La vittoria della Juventus contro il Cagliari è stata ampiamente ... Lo riporta juventusnews24.com

vlahovic, il leader della juve di spalletti - Nel momento più delicato della nuova stagione, Dusan ha battuto un colpo: così contro l'Udinese, così a Cremona e, così, in Champions contro lo Sporting Lisbona. Come scrive gazzetta.it

Vlahovic: "Juve, vorrei 100 gol a stagione! Tudor? Colpa di tutti". E sul rinnovo scenari aperti - Ci abbiamo pensato dopo la Lazio, però poi abbiamo pensato solo a stasera. Secondo tuttosport.com

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Vlahovic in uscita. A gennaio sul mercato" - "Vlahovic in uscita" è il titolo di apertura presente oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Scrive tuttomercatoweb.com

Vlahovic, le condizioni verso il derby e perché è saltata la conferenza di Spalletti per Juve-Torino - L’allarme è definitivamente rientrato in casa Juventus: Dusan Vlahovic si è allenato regolarmente con il resto della squadra, dissipando i timori nati dopo la gara di Champions League contro lo ... Scrive tuttosport.com

Vlahovic gratis all’Inter: “Ha già detto sì a Marotta” - Il serbo è rimasto alla Juve in estate e non ha intenzione di rinnovare spalmando l’ingaggio: spunta una clamorosa telefonata La Juventus ha chiuso il mercato con due colpi ad effetto per l’attacco, ... Secondo calciomercato.it