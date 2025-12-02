Vlahovic fuori tre mesi Yildiz può fare il falso nove?

2 dic 2025

Un estratto dell'ultimo episodio della Tripletta ( guarda il video completo sul nostro canale YouTube ): con l'infortunio di Dusan Vlahovic (che non tornerà in campo prima di tre mesi), Kenan Yildiz è un possibile candidato a sostiturilo al centro dell'attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Vlahovic fuori tre mesi, Yildiz può fare il falso nove?

