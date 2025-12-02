Vlahovic cambia il suo futuro dopo l’infortunio | le ultimissime

Novità importantissime sul futuro di Vlahovic dopo il tremendo infortunio: ecco cosa sta succedendo a Torino.  “ In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate “. Dusan Vlahovic (Ansa) – Tvplay.it Recita così il comunicato ufficiale apparso sui canali del club bianconero dopo l’infortunio occorso al suo centravanti: si profila, ora, uno stop di almeno 2 mesi ma non è escluso che l’ex Fiorentina possa addirittura ricorrere all’ intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Tvplay.it

