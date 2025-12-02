Vlahovic cambia il suo futuro dopo l’infortunio | le ultimissime
Novità importantissime sul futuro di Vlahovic dopo il tremendo infortunio: ecco cosa sta succedendo a Torino. “ In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate “. Dusan Vlahovic (Ansa) – Tvplay.it Recita così il comunicato ufficiale apparso sui canali del club bianconero dopo l’infortunio occorso al suo centravanti: si profila, ora, uno stop di almeno 2 mesi ma non è escluso che l’ex Fiorentina possa addirittura ricorrere all’ intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
David, Vlahovic e il mercato di gennaio: ecco cosa succede L'infortunio di Dusan può cambiare le strategie della Juve? Ci sono varie ipotesi #Juventus #Vlahovic #David #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Come cambia il mercato dopo il ko di #Vlahovic Le priorità della #Juventus a gennaio Vai su X
Juventus, l'infortunio può cambiare il futuro di Vlahovic: tentativo per il rinnovo - Dusan Vlahovic starà fermo per circa 3 mesi, nel frattempo la Juventus potrebbe fare un nuovo tentativo di rinnovo ... Riporta it.blastingnews.com
L'infortunio cambia il futuro di Vlahovic: pronto un altro tentativo per il rinnovo - L'infortunio subito contro il Cagliari porterà Dusan Vlahovic lontano dai campi almeno per i prossimi tre mesi. Si legge su tuttojuve.com
L’infortunio cambia il futuro di Vlahovic? Rinnovo o addio, cosa succede - La lesione di alto grado all’adduttore lungo sinistro ridisegna il futuro dell’attaccante serbo: niente addio a gennaio e valutazioni rimandate tra possibile rinnovo con la Juventus e le sirene dei to ... Riporta msn.com
Juventus, come cambia il futuro di Vlahovic dopo l'infortunio - Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere al centro dell’attenzione del mondo del calcio italiano, specialmente a seguito dell’ultimo infortunio muscolare che lo terrà fuori per alcune settimane. Lo riporta calciomercato.com
Vlahovic via dalla Juve, l’infortunio stravolge i piani sul calciomercato: ci sono importantissime novità sul futuro del centravanti serbo - Vlahovic via dalla Juve, lo stop muscolare blocca il mercato di gennaio: i top club si defilano, il futuro tra rinnovo difficile e addio a zero slitta a giugno L’infortunio muscolare occorso a Dusan V ... Lo riporta juventusnews24.com
Calciomercato Juve, cambia di punto in bianco il futuro di quel big della rosa di Spalletti! Resterà almeno fino a giugno: i dettagli - Calciomercato Juve, l’infortunio frena le trattative per quel bianconero: niente addio a gennaio, il futuro tra rinnovo e svincolo slitta a giugno Le strategie del calciomercato Juve in vista della se ... Riporta juventusnews24.com